Леонтий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Трофим Леонтьев
Мать ребёнка: Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья Леонтьева
Мать ребёнка: Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Леонтьева
Мать ребёнка: Феодосия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно