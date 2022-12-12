Леонтий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Трофим Леонтьев

Мать ребёнка: Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья Леонтьева

Мать ребёнка: Феодосия Григорьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Леонтьева

Мать ребёнка: Феодосия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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