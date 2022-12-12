Багратион Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багратион Пётр Иванович

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Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

10.07.1765

Дата смерти

24.09.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Место жительства
С 1765
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Место жительства
С 1783
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1786 по 1791
Кавказ
Место жительства
С 1792 по 1794
Киев, Киевский уезд
Место жительства
По 1811
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.09.1812
Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1812
Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
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