Багратион Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.07.1765
Дата смерти24.09.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1765
Место жительства
С 1783
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1786 по 1791
Кавказ
Место жительства
С 1792 по 1794
Киев, Киевский уезд
Место жительства
По 1811
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.09.1812
Место жительства
По 1812