Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна 05.01.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Муаед Гидович

Рождение ребёнка
14.02.1958

Сын: Губжев Гумар Муаедович

Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1961

Сын: Губжев Мухамад (Маца) Муаедович

Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1963

Сын: Губжев Мухажид Муаедович

Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1966

Дочь: Губжева Мадина Муаедовна

Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.05.1969

Дочь: Губжева Марита Муаедовна

Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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