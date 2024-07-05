Губжева (Апшева) Алена (Рая) Мухамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губжев Муаед Гидович
Рождение ребёнка
14.02.1958
Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович
Рождение ребёнка
05.06.1961
Сын: Губжев Мухамад (Маца) Муаедович
Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович
Рождение ребёнка
15.06.1963
Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович
Рождение ребёнка
24.11.1966
Дочь: Губжева Мадина Муаедовна
Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович
Рождение ребёнка
11.05.1969
Дочь: Губжева Марита Муаедовна
Отец ребёнка: Губжев Муаед Гидович