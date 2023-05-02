Цаголова-Кабалоева Медтан Басаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаголова-Кабалоева Медтан Басаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: Цаголова Абидат Басаевна

Смерть
2002