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Цаголова-Кабалоева Медтан Басаевна
Цаголова-Кабалоева Медтан Басаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Цаголова Абидат Басаевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать:
Цаголова Абидат Басаевна
Смерть
2002
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