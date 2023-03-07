Булатова Настасья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Настасья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Клавдия Ефимова

Отец ребёнка: Булатов Ефим Феодоров

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Ефим Феодоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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