Кирюшка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1657 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Планка (Плакилка)

Мать: Парава Кафтаева

Смерть
Неизвестно
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