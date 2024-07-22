Улейчик Иван Николаевич 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Улейчик Николай Юрьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Улейчик Анна Ивановна

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1845

Сын: Улейчик Григорий Иванович

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Улейчик Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1848

Сын: Улейчик Тимох Иванович

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1853

Сын: Улейчик Тарас Иванович

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Рождение ребёнка
1856

Сын: Улейчик Яков Иванович

Мать ребёнка: Улейчик Анастасия

Смерть
Неизвестно

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