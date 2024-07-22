Улейчик Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Улейчик Николай Юрьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Улейчик Анна Ивановна
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Улейчик Григорий Иванович
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Улейчик Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Улейчик Анастасия
Смерть
Неизвестно