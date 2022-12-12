Сухонин Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухонин Пётр Петрович

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Место рождения

Солигаличский уезд Костромской губернии

Дата рождения

30.01.1820

Дата смерти

10.07.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1820
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1884
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
10.07.1884
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
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