Сухонин Пётр Петрович
Место рожденияСолигаличский уезд Костромской губернии
Дата рождения30.01.1820
Дата смерти10.07.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1820
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1838
Место жительства
С 1861
Место жительства
С 1880 по 1884
Смерть
10.07.1884