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Иван Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Лукьян Ермолаевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1722

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Афанасьевна

Смерть
Неизвестно