Иван Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Лукьян Ермолаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1722
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Афанасьевна
Смерть
Неизвестно