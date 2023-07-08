Машинистов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970
Отец: Машинистов Александр Гаврилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1995
Дочь: Машинистова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Илюхина Людмила Валерьевна
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край