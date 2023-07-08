Машинистов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машинистов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970

Отец: Машинистов Александр Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1995

Дочь: Машинистова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Илюхина Людмила Валерьевна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край