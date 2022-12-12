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Чернухин Матвей Семенович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

06.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1886 ст.

Отец: Чернухин Семен Петрович

Мать: Чернухина Евфросинья Гурьяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.

Дочь: Чернухина Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.

Дочь: Чернухина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.02.1915 ст.

Дочь: Чернухина Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Тимофеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Ульяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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