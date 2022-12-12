Чернухин Матвей Семенович
Место рождения
Дата рождения06.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1886 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.
Дочь: Чернухина Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.
Дочь: Чернухина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.02.1915 ст.
Дочь: Чернухина Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно