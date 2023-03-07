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Головастикова Анна Алексеевна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Головастиков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Головастиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Головастиков Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Алексей Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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