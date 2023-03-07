Головастикова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Головастиков Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Головастиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Головастиков Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Головастиков Алексей Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно