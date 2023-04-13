Акутина (-) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смерти17.09.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
05.05.1906 ст.
Дочь: Александра Порфирьевна
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Запись №-13ж
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Дочь: Анастасия Порфирьевна
Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович
Смерть
17.09.1910 ст.
Воскресенский кафедральный собор Запись №-413ж Крестьянская жена, после 1-го брака (от чахотки) в 24 года