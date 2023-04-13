Акутина (-) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акутина (-) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

17.09.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Муж: Акутин Порфирий Трофимович

Рождение ребёнка
05.05.1906 ст.

Дочь: Александра Порфирьевна

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-13ж
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Дочь: Анастасия Порфирьевна

Отец ребёнка: Акутин Порфирий Трофимович

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.09.1910 ст.
Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Запись №-413ж Крестьянская жена, после 1-го брака (от чахотки) в 24 года