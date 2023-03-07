Мусихин Алексей Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Мусихин Конон (Кондратий) Минеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Варвара Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710