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Мусихин Алексей Кононов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Мусихин Конон (Кондратий) Минеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Мусихина Варвара Иванова

дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Варвара Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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