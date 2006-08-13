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Спирин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1932

Дата смерти

13.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1932

Отец: Спирин Иван Васильевич

Мать: Спирина Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
13.08.1958

Дочь: Гудясова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Спирина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1963

Сын: Спирин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Спирина Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Надежда Михайловна

Смерть
13.08.2006
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