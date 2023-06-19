Ostrovskaya (Островская) (Ostrovskaya (Островская)) Эмилия Израилевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1917
Дата смерти21.09.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Goldsman (гольдсман) Evgeniy (Евгений)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1993
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Россия Волгоград Краснооктябрьское кладбище