Ostrovskaya (Островская) (Ostrovskaya (Островская)) Эмилия Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ostrovskaya (Островская) (Ostrovskaya (Островская)) Эмилия Израилевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.05.1917

Дата смерти

21.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1917

Отец: Ostrovskiy (островский) Израиль (Павлович)

Мать: Островская Ревекка (Ира) (Эдуардовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Goldsman (гольдсман) Evgeniy (Евгений)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Goldsman (гольдсман) Evgeniy (Евгений)

Смерть
21.09.1993
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Россия Волгоград Краснооктябрьское кладбище