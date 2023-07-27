Чалый Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалый Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1974

Отец: Чалый Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порошина Светлана Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.2007

Сын: Чалый Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Порошина Светлана Ивановна

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