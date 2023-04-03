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Фёдор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 28.12.1862

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1832 г.р.
Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Демин Кирилл Дементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.1852

Жена: Мария Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Троицкий собор Ставрополя
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Калинина Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1857

Сын: Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Бракосочетание
10.06.1861

Жена: Елизавета Никифоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1862

Сын: Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Елизавета Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1864

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 28.12.1862
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