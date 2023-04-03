Фёдор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 28.12.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Демин Кирилл Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1852
Жена: Мария Васильевна
Троицкий собор Ставрополя
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Калинина Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1857
Сын: Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Бракосочетание
10.06.1861
Жена: Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
28.12.1862
Сын: Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1864
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 28.12.1862