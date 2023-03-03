Минеев Прокопий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Прокопий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Минеев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: Минеева Марина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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