Минеев Прокопий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
15.07.1895
Дочь: Минеева Марина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минеев Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно