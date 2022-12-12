Пахомов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахомов Николай Ильич

Мать: Пахомова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Алла Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Алла Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Алла Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Алла Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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