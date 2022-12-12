Пахомов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахомов Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Алла Дмитриевна
Смерть
Неизвестно