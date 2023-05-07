Матрена Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Михайла Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Василей Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно