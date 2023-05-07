Матрена Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Клементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1786

Сын: Михайла Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1788

Сын: Василей Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл