Петрова Ирина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Ирина Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.2007

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2007

Отец: Петров Вадим Германович

Мать: не указана