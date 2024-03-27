Ахметова Зайнаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова Зайнаб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1930

Сын: Ахметов Камиль Гылимьянович

Отец ребёнка: Ахметов Гылимьян

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Гылимьян

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Лена Гылимьяновна

Отец ребёнка: Ахметов Гылимьян

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно
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