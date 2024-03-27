Ахметова Зайнаб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1930
Сын: Ахметов Камиль Гылимьянович
Отец ребёнка: Ахметов Гылимьян
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Гылимьян
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Лена Гылимьяновна
Отец ребёнка: Ахметов Гылимьян
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно