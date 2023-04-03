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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кульбачевский Антон
Рождение ребёнка
08.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кульбачевский Антон