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Бухарцов Терентий (Спиридонов)

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Бухарцов Самсон (Спиридон) Евлампиев

Мать: Бухарцова Василиса Ефимова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бухарцов Иван Терентьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Семенова Агафья Терентьева

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Пелагея Терентьева

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бухарцов Ефим Терентьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Бухарцов Яков Терентьев

Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Агафья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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