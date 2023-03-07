Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Семенова Агафья Терентьева
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Пелагея Терентьева
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Бухарцова Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785