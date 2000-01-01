Мосунов Аквсентий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Аквсентий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мосунов Герасим Емельянович

Мать: Мосунова Авдотья Севостьяновна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мосунова Ксения Авксентьевна

Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мосунова Ольга Авксентьевна

Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мосунов Алексей Авксентьевич

Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мосунова Александра Авксентьевна

Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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