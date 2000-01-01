Мосунов Аквсентий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мосунова Ксения Авксентьевна
Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мосунова Ольга Авксентьевна
Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мосунов Алексей Авксентьевич
Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мосунова Александра Авксентьевна
Мать ребёнка: Мосунова Мавра Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно