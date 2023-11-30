Шевяков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевяков Александр

Шевяков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова (Черникова) Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Самойлова (Шевякова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шевякова (Черникова) Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.10.1962

Дочь: Шевякова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шевякова (Черникова) Ульяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.