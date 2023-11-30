Шевяков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Самойлова (Шевякова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шевякова (Черникова) Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.10.1962
Дочь: Шевякова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шевякова (Черникова) Ульяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно