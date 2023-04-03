Мироненков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мироненков Моисей
Мать ребёнка: Васса
Бракосочетание
До 1840
Жена: Васса
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мироненков Павел
Мать ребёнка: Васса
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1848