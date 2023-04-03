Мироненков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненков ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мироненков Моисей

Мать ребёнка: Васса

Бракосочетание
До 1840

Жена: Васса

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Васса

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мироненков Павел

Мать ребёнка: Васса

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1848
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