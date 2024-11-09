Айкин Михаил Алексеевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Айкин Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.

Дочь: Айкина Ксения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1896 ст.

Сын: Айкин Никандр или Никанор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1925

Отец: Айкин Алексей Иванович

Мать: Айкина Елена Андреевна

Соломино- место рождения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айкина Анна Дмитриевна

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