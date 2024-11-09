Айкин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.
Дочь: Айкина Ксения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1896 ст.
Сын: Айкин Никандр или Никанор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1925
Отец: Айкин Алексей Иванович
Мать: Айкина Елена Андреевна
Соломино- место рождения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айкина Анна Дмитриевна