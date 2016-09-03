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Солоницына Виктория Евгеньевна
Солоницына Виктория Евгеньевна
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Место рождения
Уржум
, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Дата рождения
03.09.2016
Пол
Женский
Отец
Солоницын Евгений Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Солоницына (Чернышова) Диана Сергеевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2016
Отец:
Солоницын Евгений Сергеевич
Мать:
Солоницына Диана Сергеевна
Уржум
, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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