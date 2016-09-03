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Солоницына Виктория Евгеньевна

Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2016

Отец: Солоницын Евгений Сергеевич

Мать: Солоницына Диана Сергеевна

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область