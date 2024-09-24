Тебякина Евдокия Ефимова
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1775 ст.
поручители Осип Иванов, Сидор Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1776 ст.
Сын: Сидорин Авдей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Тебякин (Сидорин) Лаврентий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Тебякин Казьма Лаврентьевич
Отец ребёнка: Тебякин (Сидорин) Лаврентий Сидорович
Смерть
До 1816