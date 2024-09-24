Тебякина Евдокия Ефимова 1756 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тебякина Евдокия Ефимова

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1775 ст.

Муж: Тебякин (Сидорин) Лаврентий Сидорович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
поручители Осип Иванов, Сидор Иванов
Рождение ребёнка
19.11.1776 ст.

Сын: Сидорин Авдей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Тебякин (Сидорин) Лаврентий Сидорович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Тебякин Казьма Лаврентьевич

Отец ребёнка: Тебякин (Сидорин) Лаврентий Сидорович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1816

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