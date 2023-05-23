Клочко Прокофий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочко Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клочко Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клочко Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Клочко Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно