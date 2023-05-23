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Клочко Прокофий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочко Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Клочко Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочко Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Клочко Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочко Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно