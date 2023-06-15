Конева Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1987
Дочь: Щуклина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Конев Анатолий Сергеевич