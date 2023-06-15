Конева Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1987

Дочь: Щуклина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Конев Анатолий Сергеевич