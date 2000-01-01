Мельников Ерофей Ульянович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1717 и 1718
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1718
Отец: Мельников Ульян
Мать: не указана
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742
Дочь: Василиса Ерофеевна
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Алексеевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1743
Сын: Мельников Емельян Ерофеевич
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Алексеевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Алексеевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1763