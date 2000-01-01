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Мельников Ерофей Ульянович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1717 и 1718

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1718

Отец: Мельников Ульян

Мать: не указана

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742

Дочь: Василиса Ерофеевна

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Алексеевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1743

Сын: Мельников Емельян Ерофеевич

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Алексеевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753

Сын: Мельников Егор Ерофеевич

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Алексеевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1763
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