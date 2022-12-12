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- Марфа Лукьяновна

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Место рождения

Страхины, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Страхины, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1875

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: - Фёдор

Работа или профессия
Неизвестно
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