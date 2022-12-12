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- Марфа Лукьяновна
- Марфа Лукьяновна
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Место рождения
Страхины
, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения
1853
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(-) Татьяна
1875 г.р.
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Страхины
, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1875
Дочь:
Татьяна
Отец ребёнка:
- Фёдор
Работа или профессия
Неизвестно
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