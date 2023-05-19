(Денисова) Анна Михайлова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения03.10.1911
Дата смерти10.10.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1911
Отец: Денисов Михаил Павлов
Мать: Денисова Анна Тихонова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.10.1911
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
10.10.1911