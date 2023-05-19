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(Денисова) Анна Михайлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

03.10.1911

Дата смерти

10.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1911

Отец: Денисов Михаил Павлов

Мать: Денисова Анна Тихонова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.10.1911
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
10.10.1911