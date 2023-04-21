Шилкина (Козлова) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина (Козлова) Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Никита Федорович

Мать: Козлова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Пётр Тихонович

Смерть
Неизвестно