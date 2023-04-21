Шилкина (Козлова) Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Никита Федорович
Мать: Козлова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилкин Пётр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно