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Канивец Григорий Васильевич
Канивец Григорий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.2015
Пол
Мужской
Отец
Канивец (Луценко) Василий Григорьевич
1949 г.р.
Мать
Пустовит Лилия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2015
Отец:
Канивец Василий Григорьевич
Мать:
Пустовит Лилия Ивановна
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