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Канивец Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2015

Отец: Канивец Василий Григорьевич

Мать: Пустовит Лилия Ивановна

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