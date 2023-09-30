Рябков Силиван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябков Василий Селиванович
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рябков Степан Селиванович
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рябков Александр Селиванович
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябков Анисим Селиванович
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рябков Спиридон Селиванович
Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна
Смерть
Неизвестно