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Рябков Силиван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Рябков Афанасий Иванович

Мать: Рябкова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рябков Василий Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рябков Степан Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рябков Александр Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рябков Петр Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Рябков Осип Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рябков Семен Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябков Анисим Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рябков Спиридон Селиванович

Мать ребёнка: Рябкова Надежда Егоровна

Смерть
Неизвестно

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