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Кулиш Нина Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935

Отец: Курносенко Федот Михайлович

Мать: Лебедь Анна Архиповна

Рождение ребёнка
05.09.1957

Дочь: Малюченко Антонина Александровна

Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович

Рождение ребёнка
03.07.1959

Сын: Кулиш Николай Александрович

Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович

Рождение ребёнка
23.11.1963

Дочь: Кулиш Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович

Рождение ребёнка
23.08.1970

Сын: Кулиш Александр Александрович

Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович

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