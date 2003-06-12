Кулиш Нина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1935
Отец: Курносенко Федот Михайлович
Мать: Лебедь Анна Архиповна
Рождение ребёнка
05.09.1957
Дочь: Малюченко Антонина Александровна
Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович
Рождение ребёнка
03.07.1959
Сын: Кулиш Николай Александрович
Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович
Рождение ребёнка
23.11.1963
Дочь: Кулиш Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович
Рождение ребёнка
23.08.1970
Сын: Кулиш Александр Александрович
Отец ребёнка: Кулиш Александр Кириллович