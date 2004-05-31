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Вутянов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1931

Дата смерти

31.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931

Отец: Вутянов Федор Егорович

Мать: Вутянова Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2004