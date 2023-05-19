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(Кулагина) Ефросинья Григорьева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

24.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906

Отец: Кулагин Григорий Макаров

Мать: Кулагина Татьяна Васильева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
24.09.1906
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно