Батыршина Хубзямал
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Батыршин Габбас Батыршович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шамсикамал Габбасовна
Отец ребёнка: Батыршин Габбас Батыршович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бадрикамал Габбасовна
Отец ребёнка: Батыршин Габбас Батыршович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно