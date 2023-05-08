Селивёрстов Карп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1925
Дочь: Захарова-Селивёрстова Анна Карповна
Мать ребёнка: Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна
Рождение ребёнка
20.06.1926
Сын: Селивёрстов Василий Карпович
Мать ребёнка: Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна
Смерть
1961