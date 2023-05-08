Селивёрстов Карп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстов Карп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1925

Дочь: Захарова-Селивёрстова Анна Карповна

Мать ребёнка: Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна

Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Селивёрстов Василий Карпович

Мать ребёнка: Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна

Смерть
1961