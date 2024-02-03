Пилюгин Федор Антонович
Место рожденияc.Погожево Курской
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Пилюгин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилюгин Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно