Пилюгин Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгин Федор Антонович

Место рождения

c.Погожево Курской

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пилюгин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилюгин Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Погожево, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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