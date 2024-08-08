Крылов Федор Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Федор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Серафима Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1904

Сын: Крылов Анатолий Федоров

Мать ребёнка: Крылова Серафима Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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