Капралов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вступление в партию
?.10.1942
Партбилет №4037592, рекомендовал мою бабушку Белову Лидию Александровну к вступлению в партию в 1947 году, был знаком с ней с октября 1945 года В рекомендации - другой номер партбилета 8087592 и время... Показать все
Работа или профессия
?.10.1945
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работал в Заяцком Лесопункте начальником Лесопункта как минимум до апреля 1947 г
Смерть
Неизвестно