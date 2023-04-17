Капралов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралов Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вступление в партию
?.10.1942
Партбилет №4037592, рекомендовал мою бабушку Белову Лидию Александровну к вступлению в партию в 1947 году, был знаком с ней с октября 1945 года В рекомендации - другой номер партбилета 8087592 и время... Показать все
Работа или профессия
?.10.1945
Заяцкое, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работал в Заяцком Лесопункте начальником Лесопункта как минимум до апреля 1947 г
Смерть
Неизвестно