Кылосов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1960
Дата смерти01.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1960
Дочь: Кылосова-Четина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1984
Сын: Кылосов Александр Иванович
Мать ребёнка: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1991
Мать ребёнка: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна
Смерть
01.02.1993