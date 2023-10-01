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Кылосов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1960

Дата смерти

01.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1960

Дочь: Кылосова-Четина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1984

Сын: Кылосов Александр Иванович

Мать ребёнка: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1991

Сын: Кылосов Иван Иванович

Мать ребёнка: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Смерть
01.02.1993

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