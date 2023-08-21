Гаврилов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Василий Матвеевич
Мать: Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
20.07.1950
Дочь: Скуднова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Гаврилова Мария Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: самоубийство, депрессия на фоне заболевания
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище