Гаврилов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Василий Матвеевич

Мать: Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
20.07.1950

Дочь: Скуднова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Гаврилова Мария Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Мария Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: самоубийство, депрессия на фоне заболевания
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище
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