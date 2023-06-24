Хамидовна Альфира Газизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидовна Альфира Газизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1947

Отец: Газиз Ризаетдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1971

Дочь: Черезова Нурия Муллазяновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмадулина Дания Фаридовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидов Рустем Фаридович

Отец ребёнка: не указан