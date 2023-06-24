Хамидовна Альфира Газизовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1947
Отец: Газиз Ризаетдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1971
Дочь: Черезова Нурия Муллазяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмадулина Дания Фаридовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан